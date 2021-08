Argentina-Regno Unito: ritrovati resti di altri cinque caduti argentini della guerra delle Falkland (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina e il Regno Unito avevano sottoscritto a settembre del 2020 un accordo per proseguire nell'identificazione dei resti di soldati argentini caduti nella guerra delle Isole Falkland e sepolti nella fossa comune del cimitero di Darwin. In una nota Buenos Aires informava che "entrambi i governi hanno concordato sull'importanza che riveste il processo di identificazione e hanno ribadito la volontà di conferire un nuovo incarico alla Croce rossa internazionale (Cri) sollecitando la sua intermediazione neutrale". In quell'occasione il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, aveva ricordato "i legittimi ed irrinunciabili diritti di sovranità della Repubblica Argentina sulle Isole Malvinas, Georgias del Sud e Sandwich del Sud, e dello spazio marittimo circondante", e aveva "ribadito la disponibilità del paese a riprendere il negoziato bilaterale per una soluzione pacifica a la disputa di sovranità". (segue) (Abu)