Bolivia: Alto commissariato Onu accoglie con favore rapporto Cidh su violenze 2019

- L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha "accolto con favore" il rapporto preparato da un gruppo di esperti indipendenti della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) sulle violenze avvenute in Bolivia nel periodo tra settembre e dicembre del 2019: L'ufficio diretto da Michelle Bachelet si augura inoltre che il documento serva a "garantire giustizia e riparazione integrale alle vittime". "Accogliamo con favore il rapporto di questa settimana del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) che ha concluso che si sono verificate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture, esecuzioni sommarie e violenze sessuali", ha affermato in una nota Liz Throssell, portavoce dell'ufficio dell'Alto commissario Onu. Secondo Throssell le conclusioni di questi esperti dimostrano che la violenza della polizia e dei militari "ha avuto un carattere razziale e anti-indigeno" e che le forze dell'ordine hanno fatto un uso "eccessivo e sproporzionato" della forza. (segue) (Brb)