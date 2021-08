Bolivia: Alto commissariato Onu accoglie con favore rapporto Cidh su violenze 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha quindi espresso la sua fiducia sul fatto che il rapporto del Giei servirà ad avviare indagini indipendenti, nonché a "stabilire la verità, garantire giustizia e riparazione completa per le vittime e le loro famiglie e prevenire nuove violazioni dei diritti umani in Bolivia". L'ufficio Onu ritiene allo stesso tempo di "vitale" importanza che la documentazione raccolta per preparare questa "rigorosa" indagine, "sia utilizzata in modo costruttivo e imparziale, per promuovere il dialogo tra il popolo boliviano e ridurre la polarizzazione e le tensioni politiche esistenti". Throssell ha quindi applaudito "l'impegno" del presidente della Bolivia, Luis Arce, nel promuovere la realizzazione di questo rapporto, e ha esortato le autorità a "stabilire immediatamente" un meccanismo per garantire che le raccomandazioni dello studio "si traducano in passi concreti, sia a medio che a lungo termine". (segue) (Brb)