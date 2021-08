Tlc: Cile, vicepresidente di Aisino respinge accusa di voler controllare dati anagrafici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la proprietà della società Zhenzhou ha affermato che Aisino "è una società quotata in borsa con una piccola partecipazione dello Stato cinese", e ha smentito di aver mai avuto notifiche da parte del governo degli Stati Uniti, come è stato ventilato da Naranjo. "Non siamo mai stati segnalati dal Fbi riguardo a qualsiasi problema o ipotesi di reato, smentisco categoricamente questa affermazione", ha detto Zhenzhou. L'azienda cinese si è aggiudicata la gara in consorzio con altre quattro società. Da una parte ci sono tre compagnie cinesi (Hising Technology, Iristar e Yitu) specializzate in temi come l'intelligenza artificiale e gli sviluppi tecnologici e dall'altra la tedesca Muhlbauer, che sarà incaricata della gestione dei dati e della stampa delle carte d'identità e dei passaporti. (segue) (Abu)