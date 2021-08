Giappone: ministero Difesa presenta proposta di bilancio da 49 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone ha avanzato la richiesta di un bilancio record da oltre 5.400 miliardi di yen (circa 49 miliardi di dollari) per l’anno fiscale 2022, con un significativo incremento delle voci di spesa relative al rafforzamento delle capacità difensive nelle remote isole del Sud-ovest del Paese, al fine di contrastare le attività navali della Cina nel Mar Cinese Orientale. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. L’aumento dei fondi destinati alla Difesa rifletterebbe anche i maggiori investimenti del Paese nello sviluppo di sistemi d’arma quali missili da crociera e antinave aviotrasportati e droni. Se approvato, il bilancio della Difesa giapponese toccherà un nuovo importo record: Tokyo ha stanziato per la Difesa 5.300 miliardi di yen nell’anno fiscale 2021, che si concluderà il prossimo marzo. Non è anzi escluso che il bilancio della Difesa per l’anno fiscale 2022 possa aumentare ulteriormente rispetto alla richiesta iniziale, includendo ulteriori voci legate allo stazionamento delle forze statunitensi sul territorio nazionale. In tal caso, il bilancio della Difesa del Giappone supererebbe l’un per cento del prodotto interno lordo di quel Paese, come non accadeva dal 2010 per effetto della brusca contrazione del Pil causata nel biennio precedente dalla crisi finanziaria globale. (segue) (Git)