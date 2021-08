Giappone: ministero Difesa presenta proposta di bilancio da 49 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha fatto riferimento per la prima volta in assoluto all'importanza della stabilità attorno a Taiwan nella nuova edizione del suo libro bianco della difesa. Il documento, pubblicato il 13 luglio scorso e intitolato "La difesa del Giappone", avverte che la Cina ha ulteriormente intensificato le attività militari attorno all'isola: nel corso del 2020. "Stabilizzare la situazione attorno a Taiwan è importante per la sicurezza del Giappone e la stabilità della comunità internazionale", afferma il rapporto, che riprende le dichiarazioni congiunte formulate dal premier Yoshihide Suga e dal presidente Usa Joe Biden lo scorso aprile, e la posizione formalmente assunta dal Giappone in occasione degli ultimi dialoghi diplomatici con l'Unione europea e con il G7. 380 aerei militari cinesi hanno violato lo spazio aereo taiwanese a sud-ovest dell'Isola tra gennaio e luglio scorsi, secondo i dati forniti dal ministero della Difesa di Taipei e rilanciati dal documento giapponese. Il libro bianco fa anche riferimento ai passaggi di navi da guerra cinesi, inclusa una portaerei, attraverso il Canale di Bashi, che collega il mar Cinese Meridionale all'Oceano Pacifico e che lo scorso anno è stato teatro di una vasta manovra navale cinese. La nuova edizione del libro bianco della Difesa include una inusuale prefazione del ministro della Difesa, Nobuo Kishi, nella quale si afferma che il Giappone collaborerà con paesi come Australia, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, India, Nuova Zelanda e Stati Uniti per promuovere un Indo-Pacifico "libero e aperto". (segue) (Git)