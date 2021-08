Giappone: ministero Difesa presenta proposta di bilancio da 49 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del Giappone ha dichiarato il mese scorso che una eventuale invasione di Taiwan da parte della Cina verrebbe interpretata da Tokyo come "una minaccia alla sopravvivenza del Giappone", e che per tale ragione il Paese schiererebbe le proprie Forze di autodifesa a fianco degli Stati Uniti per difendere l'Isola, secondo il principio della cosiddetta "autodifesa collettiva". "Se un grave incidente dovesse accadere a Taiwan, non sarebbe affatto improbabile il concretizzarsi di una minaccia alla sopravvivenza (per il Giappone)", ha detto ieri Aso, che è anche uno dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale del Giappone. Aso ha avvertito che "la situazione relativa a Taiwan sta diventando estremamente tesa". Le restrizioni costituzionali all'impiego delle forze armate vincolano la mobilitazione delle Forze di autodifesa giapponesi alle sole esigenze di difesa nazionale; nel 2015, però, il governo dell'allora primo ministro Shinzo Abe ha varato una serie di norme di sicurezza che espandono il concetto di difesa alla minaccia della sicurezza nazionale e alla difesa degli alleati. (segue) (Git)