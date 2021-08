Giappone: ministero Difesa presenta proposta di bilancio da 49 miliardi di dollari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per gli affari della terraferma di Taiwan ha replicato tramite una nota, affermando che nonostante il Partito comunista cinese abbia conseguito "un certo sviluppo economico", resta una dittatura che ha schiacciato le libertà delle persone, e dovrebbe abbracciare invece la democrazia. "I suoi storici errori decisionali e le ripetute azioni deleterie hanno causato serie minacce alla sicurezza regionale" prosegue la nota dell'agenzia taiwanese. Nel corso del suo discorso di Stato, il presidente cinese ha evidenziato il successo del "sistema marxista con caratteristiche cinesi" nel trainare il Paese in un percorso di sviluppo che l'ha portato ad essere la seconda potenza mondiale. Xi è stato affiancato nelle celebrazioni dalla leadership del partito, da funzionari di governo e dagli ex segretari generali del partito comunista, Hu Jintao e Wen Jiabao, mentre non era presente l'ex presidente Jiang Zemin. (Git)