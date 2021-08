Afghanistan: G7 rivolge appello al ritiro immediato dei cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 hanno affermato l’urgenza di garantire un corridoio per l’evacuazione sicura e immediata dei cittadini stranieri dall’Afghanistan, nel corso di una riunione in videoconferenza convocata per discutere del "deterioramento" della situazione in quel Paese. La ministeriale è stata convocata d’urgenza per condividere obiettivi e preoccupazioni e definire i contorni di una agenda comune in vista del summit fissato per la prossima settimana su iniziativa del premier britannico Boris Johnson. Il Regno Unito regge quest’anno la presidenza di turno del G7, che include anche Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone, oltre all’Unione europea. (segue) (Nys)