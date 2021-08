© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so esattamente cosa abbia in mente Giuseppe Conte, ma il Partito democratico non vuole dialogo con i terroristi, con chi calpesta i diritti delle donne, con chi compie delitti contro l'umanità, con chi spara contro la folla. Per i ponti aerei giusto dialogare, per il resto non basta una conferenza stampa". Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)