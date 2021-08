Usa: si consegna a polizia persona sospettata di aver piazzato ordigno vicino al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La persona sospettata di avere piazzato un ordigno esplosivo a bordo di un furgone davanti al Congresso degli Stati Uniti si è arresa alla polizia, secondo quanto riferisce l’emittente “Nbc News”. In precedenza le forze di sicurezza del Campidoglio degli Stati Uniti avevano evacuato l'area intorno a Capitol Hill in seguito ad un allarme bomba emesso dopo il ritrovamento di un possibile ordigno esplosivo in un camioncino fuori la Biblioteca del Congresso. Sempre a seguito della situazione di potenziale pericolo registrata a Washington, la polizia di New York ha evacuato alcune aree di Times Square dopo il ritrovamento di un “pacco sospetto”.(Nys)