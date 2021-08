Medio Oriente: accordo tra Israele e Qatar per nuovo sistema di aiuti a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una fonte vicina al dossier, i fondi del Qatar saranno trasferiti dall’emirato del Golfo a una banca dell'Onu a New York, poi a Ramallah e infine a Gaza. I destinatari, i cui nomi saranno controllati dalle autorità israeliane, riceveranno una carta di credito fornita dall'Onu per poter incassare il denaro. Almeno dieci milioni di dollari verranno inviati alle Nazioni Unite la prossima settimana e la distribuzione dei fondi sarà effettiva a ottobre. Secondo l'ambasciatore del Qatar a Gaza, Mohammed al Emadi, il denaro del Qatar sarà distribuito dal Programma alimentare mondiale, a circa 100 mila famiglie di Gaza. Doha ha annunciato a fine maggio un aiuto di 500 milioni di dollari per la ricostruzione dell'enclave palestinese. Dal 10 al 21 maggio, 254 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, tra cui 66 bambini e combattenti, secondo le autorità locali. In Israele, il lancio di razzi da Gaza ha ucciso 12 persone, tra cui un bambino, un'adolescente e un soldato. (Res)