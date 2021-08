Afghanistan: Blinken a colloquio con Stoltenberg, focus su ministeriale Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Il segretario Blinken e il segretario generale Stoltenberg attendono con impazienza una riunione virtuale dei ministri degli Esteri della Nato venerdì 20 agosto", si legge nella relativa nota ufficiale. "La riunione vedrà presenti gli alleati per discutere gli sviluppi in Afghanistan e gli sforzi della Nato per garantire l'evacuazione sicura e ordinata del personale alleato e dei nostri partner afgani", prosegue il comunicato. Le parti hanno sottolineato che "uno stretto coordinamento con i nostri alleati e partner è essenziale in questa impresa, nonché per pianificare il percorso della Nato in avanti per impegnarsi in Afghanistan", conclude la nota. Blinken ha commentato il colloquio con un messaggio su Twitter: "Abbiamo discusso dei preparativi per la riunione virtuale dei ministri degli esteri della Nato del 20 agosto sull'Afghanistan. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento per l'evacuazione sicura e ordinata di alleati e dei nostri partner afghani”.(Nys)