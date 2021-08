Argentina-Regno Unito: ritrovati resti di altri cinque caduti argentini della guerra delle Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti forensi che partecipano al progetto di identificazione dei resti di militari argentini sepolti nelle isole Falkland hanno trovato i resti di almeno altri cinque soldati caduti durante la guerra del 1982. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario per le Isole Malvinas, Antartide e Atlantico del Sud dell'Argentina, Daniel Filmus, in una conferenza stampa tenuta giovedì alla quale ha partecipato "Agenzia Nova". "Sono stati trovati i resti di almeno cinque soldati argentini nella tomba C.1.10 del cimitero di Darwin", ha dichiarato Filmus, sottolineando che in base alle informazioni raccolte precedentemente, la previsione era quella di trovare i resti di quattro soldati e non cinque. Filmus ha quindi reso noto che i campioni raccolti dei cinque soldati saranno inviati il 26 agosto a Córdoba e ha stimato che le identificazioni saranno rese note "entro la fine di ottobre". Il lavoro degli esperti forensi rientra nella seconda tappa del progetto umanitario (Pph2) coordinato dal Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr). (segue) (Abu)