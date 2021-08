Afghanistan: "Wsj", Putin negò a Biden appoggio in asia centrale in vista ritiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano Usa, l’interazione negativa tra Putin e Biden indica anche che Mosca è più determinata a mantenere l'Asia centrale nella propria sfera di influenza che ad espandere la cooperazione con Washington per gli ultimi gravi sviluppi in Afghanistan. "I russi non hanno alcun interesse a riavere gli Stati Uniti là dentro", ha detto Paul Goble, un ex esperto del dipartimento di Stato sentito dal “Journal”. Senza l'accesso alle nazioni dell'Asia centrale, come l'Uzbekistan, il Kirghizistan o il Tagikistan, gli Stati Uniti dovrebbero fare affidamento solo su basi in Qatar, altri Stati del Golfo e portaerei della Marina degli Stati Uniti nell'Oceano Indiano per far volare eventualmente aerei in Afghanistan. I tempi di volo dagli Stati del Golfo sono così lunghi che un drone statunitense potrebbe trascorrere più del 60 per cento della sua missione volando da e per l'Afghanistan dalla base statunitense di Al Udeid, in Qatar. (Nys)