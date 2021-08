Panama: esportazioni in aumento del 108,7 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Panama sono aumentate del 108,7% nella prima metà di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2020 secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica e censimento (Inec). In termini numerici tra gennaio e giugno Panama ha esportato beni e servizi per un valore di 1,664 miliardi di dollari, rispetto ai 797,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. A trascinare le vendite all'estero, si legge nel documento, sono soprattutto le miniere e il legno. Le vendite dei minerali di rame e dei loro concentrati hanno totalizzato da sole 1,3 miliardi di dollari, con un incremento del 185 per cento su anno, mentre quelle del legno grezzo di teak hanno raggiunto 34,3 milioni di dollari, con un +64 per cento su anno. La Cina è il principale mercato dell'export con 581,5 milioni di dollari, e un incremento del 326,1 per cento; segue la Corea del Sud, con 183,5 milioni (+236,5 per cento); il Giappone, con 176 milioni (+486,1 per cento); la Spagna, con 156 milioni (+54,5 per cento) e la Germania, con 116 milioni di dollari (+326,8 per cento).(Mec)