Afghanistan: Occhiuto (FI), su dialogo con talebani Conte sbaglia, noi con Draghi

- "Le dichiarazioni delle ultime ore del presidente Draghi e dell'ex premier Conte rendono chiaro che noi stiamo dalla parte giusta: quella di Draghi. Come fa Conte a pensare di poter dialogare con i tagliagole talebani?". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, intervenendo a "Stasera Italia", su Rete4. "Il centrodestra è unito sul come affrontare questa crisi. Ci saranno tre priorità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Innanzitutto - sottolinea - dovremo soccorrere chi ha aiutato le truppe occidentali in questi lunghi anni in Afghanistan. In secondo luogo, bisogna avere la capacità di fronteggiare il terrorismo che negli ultimi vent'anni non ha avuto una patria, e che invece adesso rischia di attecchire nuovamente in questi territori". "Terzo punto: noi - aggiunge - ci troveremo da qui a qualche mese a dover fare i conti con un vero e proprio esodo. Ecco, l'Italia non può essere lasciata da sola, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità e deve fare meglio degli Stati Uniti. Il premier Draghi vuole che questi temi vengano trattati al G20 proprio per coinvolgere l'intera comunità internazionale", conclude. (Com)