Afghanistan: da Senato Usa appello a Biden, evacuare immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di 55 senatori ha rivolto un appello al presidente Joe Biden affinchè si proceda immediatamente all'evacuazione degli afgani che hanno aiutato gli Stati Uniti durante il loro coinvolgimento militare nel paese. mentre la situazione in Afghanistan continua a deteriorarsi. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Il gruppo, guidato dai senatori Joni Ernst (dell'Iowa) e Jeanne Shaheen (New Hampshire), ha scritto una lettera a Biden chiedendo all'amministrazione di ritirare rapidamente gli afgani che possono beneficiare di visti speciali per immigrati (Siv) dal paese, insieme alle loro famiglie. I senatori hanno anche esortato Biden ad "attuare rapidamente" i principi dell'Afghan Allies Protection Act, una legge che Biden ha firmato il mese scorso. La missiva richiede l'aggiunta di altri 8.000 visti al programma Siv e la rimozione di una serie di ostacoli che hanno reso difficile per chi ha diritto a ricevere un visto. “Scriviamo per sollecitare l'immediata e piena attuazione della legislazione recentemente approvata che modifica il processo e l'ammissibilità al programma Siv e per l'evacuazione urgente dei richiedenti Siv il cui servizio alla missione statunitense ha messo a repentaglio la loro vita ", hanno scritto i senatori nella lettera.(Nys)