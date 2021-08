Brasile: autorità chiedono dati a Pfizer per valutare necessità terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha tenuto un incontro con l'azienda farmaceutica statunitense Pfizer per discutere i dati scientifici finora disponibili che evidenzino l'eventuale necessità di una dose di richiamo per il vaccino anti-Covid. Lo riferisce "Cnn Brasil". La decisione sulla raccomandazione della terza dose, in particolare per i pazienti trapiantati e immunodepressi è in fase di valutazione. Secondo Anvisa, l'obiettivo è monitorare tutte le prove scientifiche disponibili provenienti dalla ricerca diretta condotta da Pfizer e da altre pubblicazioni che possono contribuire alla valutazione della necessità di una dose di richiamo. Ieri, dopo aver analizzato i dati, Anvisa ha raccomandato una dose di richiamo per il vaccino anti-Covid sviluppato dalla cinese SinoVac per pazienti immunodepressi e anziani, in particolare, di età superiore a 80 anni.(Brb)