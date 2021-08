Messico: assassinato giornalista nella regione di Veracruz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista messicano Jacinto Romero Flores è stato ucciso nello Stato orientale di Veracruz, considerata una delle regioni più pericolose al mondo per praticare il giornalismo. Le autorità locali, riferisce il quotidiano "Milenio", hanno reso noto che il giornalista dell'emittente radiofonica "Ori Stereo" è stato colpito da un proiettile nel comune di Ixtaczoquitlan, nella zona montuosa centrale, dove c'è un'alta incidenza di reati legati alla disputa tra bande di narcotrafficanti. Romero Flores, stava guidando il suo autoveicolo quando è stato attaccato con colpi di pistola. Il giornalista è morto sul posto, mentre l'intervento della polizia alla ricerca degli assassini non ha ancora dato risultati positivi. Cinque mesi prima Romero Flores aveva denunciato di aver ricevuto minacce dopo aver pubblicato un articolo di denuncia contro funzionari del vicino comune di Tehuacan. Secondo le statistiche della Commissione statale per la protezione dei giornalisti, sono 25 i professionisti assassinati a Veracruz dal 2010 ad oggi mentre sono in totale 141 giornalisti assassinati in Messico dal 2000, 21 dei quali durante l'attuale mandato di Lopez Obrador, che ha assunto il potere il 1 dicembre 2018. (Mec)