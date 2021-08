Afghanistan: "Wsj", Putin negò a Biden appoggio in asia centrale in vista ritiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, durante l’incontro del 16 giugno scorso a Ginevra con l’omologo statunitense Joe Biden, si è opposto a qualsiasi posizionamento delle forze Usa nei paesi dell'Asia centrale, in vista del ritiro dall’Afghanistan. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando alti funzionari statunitensi e russi. Per il “Wsj” tale opposizione avrebbe vanificato i piani statunitensi di agire contro nuovi pericoli terroristici derivanti dal ritiro dall'Afghanistan. Lo scambio, precedentemente non riportato dalla stampa internazionale, ha complicato le speranze dell'amministrazione Biden di schierare droni e altri asset antiterrorismo nei paesi confinanti con l'Afghanistan, paese senza sbocco sul mare. Questa sfida si è aggravata con il crollo, durante lo scorso fine settimana, del governo e delle forze armate afgane di fronte all’offensiva dei talebani. (segue) (Nys)