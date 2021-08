Tlc: Cile, vicepresidente di Aisino respinge accusa di voler controllare dati anagrafici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della compagnia cinese Aisino, Ma Zhenzhou, ha respinto le accuse del presidente della commissione Economia della Camera dei deputati del Cile, Jaime Naranjo, che in una recente intervista televisiva aveva affermato che "il governo cinese mira ad ottenere i dati di tutti i cileni attraverso il controllo del servizio di anagrafe". Aisino, è risultata vincitrice in consorzio con la tedesca Mühlbauer della gara di appalto per la concessione del servizio di fabbricazione dei nuovi documenti d'identità e passaporti, un risultato contestato adesso sia dagli altri partecipanti alla gara che da alcuni settori del parlamento. Zhenzhou ha risposto alle accuse del deputato attraverso una lettera diretta allo stesso Naranjo e pubblicata dai media locali, dove si precisa che "qualunque società si aggiudichi definitivamente la gara, non disporrà né tanto meno sarà proprietaria dei dati delle persone, che saranno di proprietà dell'Anagrafe di Stato del Cile, e saranno custoditi e amministrati da detta istituzione". (segue) (Abu)