Afghanistan: Biden, talebani attraversano crisi esistenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di non credere che i talebani siano cambiati. "Penso che stiano attraversando una sorta di crisi esistenziale sul venire o meno riconosciuti dalla comunità internazionale come un governo legittimo. Non sono sicuro che lo vogliano", ha detto Biden oggi in un’intervista alla “Abc”. Biden ha quindi aggiunto: "L'idea che possiamo fare avanzare i diritti delle donne in tutto il mondo con la forza militare non è razionale”. (Nys)