Giustizia: Orlando, ipotesi procura nazionale per reati ambientali non è campata in aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una più forte specializzazione per quel che riguarda i processi per reati ambientali". Lo ha affermato il ministro del lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a "Festambiente" organizzata da Legambiente. Serve poi "avere dei giudici specializzati ed una rete nazionale", ha aggiunto ricordando la necessità di "aprire una riflessione sul perché non sono 'in tempo' i processi precedenti". Dunque, ha concluso, "una procura nazionale legata ai temi dell'ambiente non sarebbe una cosa campata in aria".(Com)