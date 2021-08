Guatemala: movimenti indigeni riprendono proteste contro presidente Giammattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di indigeni guatemaltechi hanno ripreso a manifestare per chiedere le dimissioni del presidente Alejandro Giammattei e del procuratore generale del Paese, Consuelo Porras, accusati di corruzione. Le proteste, riportano i media locali, sono portate avanti da diverse organizzazioni indigene, contadine e sociali che si sono unite in una nuova mobilitazione a livello nazionale dopo che il termine fissato per le dimissioni dei due alti funzionari era scaduto il 18 di agosto. Secondo i leader indigeni, le proteste e i blocchi, che questo giovedì sono una ventina in varie parti del Paese, non si fermeranno finché Giammattei e Porras non si dimetteranno. Il 13 agosto, diverse autorità indigene avevano concesso al presidente, al procuratore generale e al capo del ministero pubblico un termine di cinque giorni per le dimissioni.(Mec)