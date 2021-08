Argentina-Regno Unito: ritrovati resti di altri cinque caduti argentini della guerra delle Falkland (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione in corso è portata avanti da una squadra di sei membri, tra cui cinque specialisti forensi. Il lotto che verrà analizzato non era stato considerato nell'ambito del Pph1, progetto che si limitò all'analisi di tombe senza nome. La tomba C.1.10 riporta infatti i nomi di quattro soldati argentini i cui resti sono stati identificati in altre parti del cimitero, da qui la necessità di chiarire le identità dei resti sepolti. "Sarà fatto ogni sforzo per preservare la dignità del defunto durante tutto il processo forense", si legge nella nota della Cicr, che precisa quindi che "i resti umani saranno riesumati e accuratamente campionati in un laboratorio temporaneo". L'analisi dei campioni sarà a carico dell'equipe argentina di antropologi forensi (Eaaf), con sede a Córdoba, in Argentina. "Il Cicr intraprende questa missione umanitaria nel rigoroso rispetto del suo mandato, quando sarà il momento, le notizie corrispondenti saranno comunicate", conclude la nota. (segue) (Abu)