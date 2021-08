Medio Oriente: accordo tra Qatar e Onu per riprendere erogazione sussidi a famiglie povere Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar e le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo per restituire alcuni sussidi erogati dall’emirato del Golfo alla Striscia di Gaza, segnando progressi significativi nei colloqui in corso per rafforzare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo ha annunciato in una nota l’inviato del Qatar a Gaza, Mohammad al Emadi. Il Qatar e le Nazioni Unite incanaleranno sussidi mensili di 100 dollari per 100.000 famiglie povere di Gaza attraverso un meccanismo sostenuto dalle Nazioni Unite. Secondo Al Emadi, il denaro sarà distribuito a partire da settembre. I sussidi del Qatar sono emersi come uno dei principali ostacoli nei colloqui per rafforzare il fragile cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista Hamas. Dal 2018, il Qatar ha inviato centinaia di milioni di dollari in sussidi a Gaza. Tuttavia solo una parte del denaro sarebbe servita a sostenere le famiglie indigenti, mentre altre fondi sono stati impiegati per pagare membri di Hamas. (Res)