Medio Oriente: accordo tra Israele e Qatar per nuovo sistema di aiuti a Gaza

- Israele e Qatar hanno raggiunto un accordo per un nuovo sistema per la distribuzione degli aiuti dell’emirato del Golfo ai palestinesi nella Striscia di Gaza, ponendo fine a uno stallo in corso dallo scorso maggio. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz. I milioni di dollari in aiuti provenienti da Qatar, considerati cruciali per l'enclave palestinese, sono stati bloccati da Israele a partire dallo scorso maggio in concomitanza con il conflitto durato 11 giorni tra lo Stato ebraico e i gruppi armati palestinesi, tra cui il movimento di Hamas che controlla la Striscia di Gaza. "Abbiamo raggiunto un accordo sulla distribuzione del denaro che il Qatar fornisce ai bisognosi a Gaza", ha dichiarato Gantz in una nota, precisando che l’erogazione avverrà attraverso le Nazioni Unite che trasferirà il denaro presso ad una banca a Gaza sotto il controllo di Israele. Dalla fine del 2018 è stato Hamas a gestire la distribuzione del denaro del Qatar a Gaza. D'ora in poi "le persone che avranno bisogno di questo denaro potranno ottenerli direttamente e Israele avrà la possibilità di controllare l'elenco dei destinatari", si legge nella nota di Gantz. Il nuovo sistema dovrebbe "assicurare che i soldi arrivino davvero a coloro che ne hanno davvero bisogno", ha detto Gantz. (segue) (Res)