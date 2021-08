Afghanistan: rifugiato hazara lanciata appello a Ue, Usa e Canada per salvare vita a civili afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi europei, Stati Uniti e Canada devono trovare un modo per salvare la vita ai civili afgani minacciati dai talebani. Sono queste le parole di un giovane di etnia hazara rientrato in Italia con la moglie dall’Afghanistan grazie alle operazioni di evacuazione messe in atto dal governo. “Io vivo in Italia e sono andato in Afghanistan per recuperare mia moglie quando ho saputo che stavano arrivando i talebani”, ha dichiarato il giovane di etnia hazara. “Quando sono arrivato a Kabul era tardi, dovevo ottenere dei documenti, ma non sono riuscito” in un primo momento, spiega ancora il giovane, sottolineando che ormai tutta la popolazione era terrorizzata dall’arrivo dei talebani e confusi a causa dall’assenza di iniziative del governo. “Mentre stavo facendo i documenti, i talebani sono arrivati a Kabul, nessuno se l’aspettava”, racconta. “Grazie all’Italia, grazie all’ambasciata, ai militari sono riuscito a salvare mia moglie. Ma ci sono altre persone che hanno bisogno di salvarsi, quindi se altri Paesi come l’Italia riescono a trarre in salvo altre persone sarà una grande speranza per molti afgani”, afferma il giovane di etnia hazara. (segue) (Res)