Afghanistan: rifugiato hazara lanciata appello a Ue, Usa e Canada per salvare vita a civili afgani (2)

- “Con l’arrivo dei talebani nessuno sarà più al sicuro: né le donne, né i giovani che vogliono vivere in libertà. Quindi io sinceramente come essere umano chiedo ai governi europei, agli Stati Uniti, al Canada di trovare un sistema per salvare la vita alle persone in Afghanistan. Grazie all’Italia io e la mia famiglia siamo al sicuro. Ora dipende da noi come dobbiamo gestire la nostra vita. La cosa che vorrei dire a chi è stato salvato o a coloro che hanno il permesso di soggiorno e che vivono da molto tempo in Italia, è che devono ringraziare l’Italia perché ha salvato la nostra vita”, conclude il giovane. (Res)