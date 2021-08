Roma 2021: il generale Domenico Rossi nella lista civica per Michetti sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Rossi, generale dell'Esercito e già sottosegretario alla Difesa nei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, dopo una lunga militanza nel centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative di Roma 2021 sarà tra i candidati della lista civica del centrodestra per Enrico Michetti sindaco. È quanto apprende "Agenzia Nova" da fonti del centrodestra. Rossi, nel 2016 partecipò alla sfida a sei per le primarie del Partito democratico, che videro la vittoria di Roberto Giachetti e dopo fu candidato, a sostegno di questi, nelle liste del Centro democratico senza però essere eletto. Rossi è stato anche deputato, eletto nel 2013 nella circoscrizione Lazio 1 con la lista Scelta Civica per l'Italia, ed è stato tra i membri della delegazione di parlamentari italiani che fece visita nel 2014 a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due Marò trattenuti in India con l'accusa di aver ucciso al largo della costa del Kerala due pescatori.(Rer)