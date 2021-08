Afghanistan: Letta, difficile aprire dialogo con talebani, attrezzarci al peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me sembra molto difficile" aprire un dialogo con i talebani e dunque "dobbiamo attrezzarci al peggio, poi se la situazione sarà migliore tanto di guadagnato". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta in un'intervista al Tg3. Quanto alla possibilità di corridoi umanitari solo per donne e bambini, Letta ha aggiunto: "Salvini su questo sbaglia: davanti ad una tragedia ce bisogno di dare il meglio dell'Italia. Dobbiamo aiutare innanzitutto le Ong che restano in Afghanistan e per coordinare meglio l'accoglienza qui in Italia".(Rin)