Roma 2021: lista PGay per Marrazzo, “cambio di passo su diritti con lotta a bullismo in scuole”

- Un cambio di passo per quanto riguarda i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, a partire dalla lotta al bullismo nelle scuole. È il tema principale che porta nel dibattito elettorale Fabrizio Marrazzo, candidato a sindaco di Roma e capolista del partito Gay. Interpellato da "Agenzia Nova" Marrazzo spiega: “I diritti delle persone Lgbt verranno protetti attraverso una forte lotta al bullismo nelle scuole. Sebbene non sia un tema di principale competenza comunale – precisa Marrazzo – il Comune può fare molto”. Tra le priorità che la nuova giunta capitolina dovrebbe affrontare nei primi cento giorni, il candidato sindaco e capolista del Partito Gay individua una "campagna forte contro le discriminazioni, contro l'omofobia, per far capire che Roma cambia e ha una visione aperta a tutti e tutte" ma anche la necessità di affrontare l'emergenza dei rifiuti e la riorganizzazione dei trasporti. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che "non devono essere visti come un problema per la città, ma come una risorsa – sottolinea Marrazzo – bisogna ragionare sul riuso dei beni, cercando di fare in modo che il riciclo possa avvenire a chilometro zero con impianti che siano all'avanguardia, impianto che Roma ancora non ha". In tema di riorganizzazione del trasporto pubblico locale, invece, "l'approccio mentale” deve essere “non pensare solo alle grandi opere, ma anche fare la manutenzione dell’esistente. Dopodiché – precisa Marrazzo – occorre aumentare le corsie preferenziali per gli autobus, rivedere il piano di trasporto per quanto riguarda le metropolitane leggere e le tratte delle metropolitane. Bisogna fare in modo che Roma sia una Capitale europea anche per quello che riguarda i trasporti” e “favorire l'acquisto di mezzi ibridi, che possono avere una maggiore efficienza e possono abbattere l'inquinamento" con “sgravi o maggiori sostegni a chi fa questo tipo di scelta”. Per Marrazzo questa “è una direzione che il Comune può prendere” per “diminuire l'impatto ambientale e a migliorare la questione dei trasporti".(Rer)