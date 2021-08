Venezuela: annunciato rimpasto di governo, ex ambasciatore in Cina sarà nuovo ministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato un rimpasto di governo, in ragione del fatto che vari suoi ministri sono candidati alle elezioni amministrative in programma a novembre. Felix Plasencia - ex ambasciatore in Cina - diventa ministro degli Esteri al posto di Jorge Arreaza, che andrà a dirigere il ministero dell’Industria e della Produzione nazionale. Maduro ha nominato Remigio Ceballos ministro dell’Interno e della Giustizia in sostituzione della candidata sindaco di Libertador, Carmen Meléndez. L'ex candidato alla carica di governatore di Monagas, Yelitze Santaella, va al ministero dell’Istruzione, mentre l'ex ministro dello Sport Mervin Maldonado diventa vicepresidente del governo per il socialismo sociale e territoriale, entrambe cariche ricoperte da German Eduardo Pinate, nominato candidato governatore di Apure. William Serantes Pinto va al ministero per lo sviluppo minerario in sostituzione di Magaly Enríquez e Margaud Godoy passa al ministero per le donne e l'uguaglianza di genere al posto di Carolys Pérez. (Vec)