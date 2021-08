Paraguay: camionisti sospendono sciopero dopo venti giorni, raggiunto accordo su aumento tariffe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione del conflitto rappresenta un successo per il presidente del Paraguay, Mario Abdo, che il 10 agosto aveva decretato la creazione del Comitato tecnico con l'obiettivo di trovare una soluzione urgente alla paralisi del paese a causa dello sciopero dei camionisti. Il portavoce del governo, Federico Gonzalez, aveva affermato che l'iniziativa dell'esecutivo cercava di "offrire un'istanza negoziale tra le parti per la definizione del costo operativo del trasporto merci" e che l'obiettivo dell'esecutivo non era quello di fissare un prezzo. "Si creano le condizioni affinché entrambe le parti possano negoziare i prezzi del servizio", aveva chiarito da parte sua il vice ministro delle Finanze, Oscar Orué, incaricato di condurre la mediazione. Il funzionario aveva detto che il governo è interessato anche alla "formalizzazione" del lavoro dei camionisti, che "attualmente operano per un 80 per cento in nero". Il Comitato tecnico è integrato oltre che da rappresentanti del governo, anche da rappresentanti delle federazioni dell'industria, degli esportatori, e del sindacato dei camionisti. (segue) (Abu)