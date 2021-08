Paraguay: camionisti sospendono sciopero dopo venti giorni, raggiunto accordo su aumento tariffe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero a oltranza dei camionisti ha paralizzato per circa venti giorni la circolazione nella capitale Assunzione oltre a ostacolare il transito nelle principali arterie del paese. Il sindacato dei trasportatori reclamava inizialmente l'approvazione di un progetto di legge in discussione in parlamento che fissa la tariffa del carico e trasporto merci al 25 per cento del costo operativo complessivo. Questo nonostante gli appelli del governo e l'offerta di mediazione con il settore imprenditoriale, che da parte sua affermava di non voler intavolare un dialogo mentre è in corso lo sciopero. "Senza una nuova legge non ce ne andiamo", aveva affermato il dirigente sindacale Roberto Almiron, nei primi giorni dello sciopero mentre una carovana con migliaia di mezzi pesanti invadeva completamente il centro della capitale Assunzione durante il fine settimana. "Chiediamo quello che ci spetta, bloccheremo le strade, il parlamento e tutto quello che sarà necessario", minacciava allora il sindacalista. L'unione industriali si era opposta tuttavia al progetto legge in discussione in parlamento considerandolo incostituzionale. (segue) (Abu)