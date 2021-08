Afghanistan: Conte, con "dialogo serrato" intendevo pressione su talebani per tutela diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assolutamente necessario che tutta la comunità internazionale esprima una compatta pressione (ho inteso questo, quando nell’ambito di un più articolato ragionamento politico, ho parlato di 'serrato dialogo') sui talebani affinché siano costretti ad accettare condizioni e garanzie per il riconoscimento e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della popolazione". Lo ha chiarito in un messaggio su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel sottolineare che "le armi hanno fallito e al momento non si preannunciano altre strade se non vogliamo abbandonare a se stessa la popolazione afghana. E adesso dobbiamo fare ricorso a tutti gli strumenti utili a ottenere questo obiettivo. Il Movimento 5 stelle è impegnato in questo, ad altri lasciamo le rozze polemiche politiche".(Rin)