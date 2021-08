Roma 2021: Caudo, al lavoro per far conoscere 'Roma Futura' e per Gualtieri sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato presentato oggi il programma del candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. Come Roma Futura siamo molto contenti di ritrovare molte delle proposte che avevamo sostenuto durante le primarie". Così Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e Capolista per Roma Futura, in una nota. "Un esempio è dato dalla risposta alla domanda su quale sia il più grande progetto di cui Roma ha bisogno: 'Riconoscere l'infrastruttura naturale: il sistema ambientale, i parchi, il reticolo idrografico superficiale come la Forma Urbis di Roma'. O anche - aggiunge - l'idea di assegnare nuove competenze ai Municipi nei primi 100 giorni, senza aspettare modifiche legislative ma modificando il regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale. Come Roma Futura continueremo a raccogliere proposte e integrazioni programmatiche che verranno dai cittadini e dai nostri simpatizzanti ed elettori per portarli all'attenzione di Gualtieri e rendere ancora più partecipato il programma. Ora a lavoro per far conoscere Roma Futura e per far vincere il centrosinistra con Gualtieri sindaco".(Com)