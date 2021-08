Egitto: nave Ever Given attraversa nuovamente il Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave portacontainer Ever Given, protagonista lo scorso marzo di uno degli incidenti più gravi per il traffico navale nel Canale di Suez, attraverserà nuovamente la via d’acqua nelle prossime ore. Attualmente la portacontainer di proprietà giapponese si trova nel Mar Mediterraneo al largo di Port Said, la porta d’ingresso del Canale di Suez in direzione sud. Questa sarà la 22esima volta che la nave battente bandiera panamense attraverserà il Canale di Suez dalla sua fabbricazione nel 2018. La Ever Given, che con una lunghezza di 400 metri, una larghezza di 59 metri e una stazza lorda di 224 mila tonnellate è una delle navi portacontainer più grandi del mondo, ha urtato lo scorso 23 marzo contro l’argine roccioso del Canale di Suez nei pressi della località di Ma’diyah, a circa 8 chilometri a nord dell’imbocco meridionale della via d’acqua di Port Tawfik. L’imbarcazione è rimasta bloccata per sei giorni, fino al 29 marzo, interrompendo il traffico delle navi lungo l’importante via d’acqua, che collega il Mediterraneo al Mar Rosso e fornisce il collegamento marittimo più breve tra l’Asia e l’Europa. Le autorità egiziane hanno tenuto sotto sequestro la nave per circa 100 giorni prima di consentire di nuovo la partenza verso il porto di Rotterdam a seguito del pagamento di 540 milioni di dollari di risarcimento.(Cae)