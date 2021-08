Afghanistan: colloquio telefonico Di Maio e segretario Onu Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incentrato sulla situazione in Afghanistan. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. Il ministro Di Maio ha indicato come l’immediata priorità italiana sia il completamento delle operazioni di rimpatrio dei cittadini italiani e di evacuazione umanitaria dei collaboratori afghani, dei loro famigliari e di altre persone vulnerabili. Il titolare della Farnesina ha poi confermato il sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite nel Paese, per il mantenimento della pace e sicurezza e per fornire assistenza umanitaria, auspicando che possa essere consentito l’accesso immediato, sicuro e senza ostacoli alle agenzie Onu e ad altri attori umanitari. Nel corso della telefonata è stata ribadita la necessità di un’immediata cessazione delle violenze ed espressa profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani. È stata quindi sottolineata l’importanza di favorire una soluzione politica e sostenibile, con la ripresa del dialogo e l’insediamento di un Governo inclusivo e rappresentativo, che promuova la riconciliazione nazionale e garantisca il rispetto dei diritti umani, soprattutto delle donne e delle minoranze. Si è convenuto, infine, sull’esigenza di raggiungere una posizione unitaria della comunità internazionale nei confronti della situazione in Afghanistan e sul contributo che, a tal fine, può svolgere la piattaforma del G20, di cui l’Italia detiene la presidenza.(Res)