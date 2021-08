Afghanistan: rifugiato di etnia hazara, "l'Italia mia ha salvato la vita due volte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia per la seconda volta nella mia vita mi ha salvato: sono le parole di un uomo di etnia hazara rientrato in Italia con la sua famiglia dall’Afghanistan grazie alle operazioni di evacuazione messe in atto dal governo. “Sono da 15-16 anni che vivo in Italia ma sono tornato in Afghanistan per prendere il resto della mia famiglia. Sono riuscito a recuperare mia moglie e mio figlio. Quando cercavo di ottenere i documenti per loro due non riuscivo perché il governo precedente, che era corrotto, mi chiedeva dei soldi che non avevo. Alla fine sono riuscito a ottenerli solo per mia moglie e mio figlio”, racconta l’uomo di etnia hazara che poi spiega le molte peripezie che ha dovuto affrontare per riuscire ad arrivare all’aeroporto di Kabul. “Il giorno prima dell’arrivo dei talebani ho chiamato l’ambasciata italiana e mi hanno detto di recarmi all’aeroporto di Kabul”, spiega l’uomo che, tuttavia, per diverse volte si è dovuto recare allo scalo prima di riuscire finalmente a essere preso in consegna dalle autorità italiane. E non senza problemi. “Io sono di etnia hazara, vivevo a Kabul, ma molto lontano dall’aeroporto. Noi siamo sciiti e per i talebani non siamo buoni musulmani, quindi rischiavo di morire per fare quel percorso”, ha spiegato l’uomo. (segue) (Res)