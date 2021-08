Afghanistan: rifugiato di etnia hazara, "l'Italia mia ha salvato la vita due volte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver fallito la prima volta, l’uomo è riuscito a prendere contatto con il ministero degli Esteri italiano. “Sono riuscito a chiamare l’Unità di crisi e loro mi hanno fornito delle informazioni utili. Grazie a dei miei colleghi che lavorano a Torino ho parlato con il ministero degli Esteri. E il giorno dopo, insieme a mia moglie e mio figlio, e qualche altro membro della famiglia, ci siamo nuovamente recati all’aeroporto. Ho chiamato e mi hanno detto di avvicinarmi il più possibile al portone d’ingresso. C’erano uomini armati di kalashnikov che sparavano in aria. Mio figlio piangeva e mia moglie stava per svenire. Non avevamo neanche una bottiglietta d’acqua”, prosegue l’uomo di etnia hazara. In quei momenti concitati, il cittadino afgano è riuscito a “sentire i contatti italiani” che lo invitavano a farsi vedere. “Intorno a noi la gente spingeva e mio figlio era stretto al mio petto. Ho avuto la sensazione che mentre spingevano che non avrei più visto mia moglie e mio figlio”, ha raccontato ancora l’uomo che, tuttavia, dopo questa fase complicata è stato tratto in salvo. “Rispetto l’Italia che mi ha riconosciuto l’asilo politico e ora perché vivo qua in pace. Ora sono al sicuro, ma lo shock è stato così forte che io, mia moglie e mio figlio ancora non riusciamo a dormire”, ha concluso. (Res)