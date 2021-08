Afghanistan: C130 decollato da Kabul con 104 passeggeri, nella notte altre 194 in arrivo a Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha rivolto un "ringraziamento va allo straordinario lavoro delle Forze armate italiane che stanno conducendo la complessa e delicata operazione 'Aquila Omnia' attraverso la realizzazione di un ponte aereo umanitario". Le parole del ministro giungono dopo essere stato informato del decollo da Kabul di un C130 J dell'Aeronautica Militare che ha evacuato 104 cittadini afgani. "Operando con professionalità e umanità la Difesa in soli 4 giorni è riuscita a evacuare già 600 afgani, un lavoro svolto in collaborazione con il ministero degli Esteri e degli Interni”, ha detto Guerini citato in una nota. Nella notte, altri due C130J decolleranno dal Kuwait per Kabul. Tutte le persone evacuate dai C130 saranno trasportate con un KC767 in Italia nella giornata di domani. Sempre in esecuzione del ponte aereo, in nottata é previsto l'arrivo a Fiumicino di un KC 767 con a bordo 194 afgani evacuati la scorsa notte dalla capitale afgana. (segue) (Com)