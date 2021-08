© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia chiede che il presidente Draghi venga subito in Parlamento a riferire sulla crisi afgana. Dobbiamo sapere come accogliere i profughi ma anche come fermare l'immigrazione clandestina". Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)