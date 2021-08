© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna e gli Stati Uniti lavoreranno insieme per garantire i diritti umani e delle donne in Afghanistan. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iberico, José Manuel Albares, che oggi ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. I due, stando a quanto riferito da Albares su Twitter, hanno discusso anche delle procedure di evacuazione in corso a Kabul. (Spm)