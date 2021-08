Venezuela: vicepresidente Cne chiede indagine su Maduro per uso partitico fondi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre un'ora di trasmissione in cui ha agito "da presidente", Maduro ha dato la parola al numero due del Psuv, Diosdado Cabello, perché questi nominasse i candidati del partito. Il tema, spiega Marquez, non è se rappresentanti dell'esecutivo partecipano o meno ad azioni del loro partito. Quello che è incostituzionale e illegale è che l'attività del governo sia posta al servizio di un partito. Usando in qualità di presidente mezzi pubblici e risorse dello stato per promuovere le candidature del Psuv, Maduro "viola la Costituzione, la legge quadro sui processi elettorali e la legge contro la corruzione. (segue) (Vec)