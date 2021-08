Afghanistan: ministro Esteri tedesco, talebani garantiscano accesso ad aeroporto Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imperativo è che i talebani forniscano l’accesso all’aeroporto di Kabul. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, al termine della riunione ministeriale del G7 convocata per affrontare la questione dell’Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani. “Coordinamento internazionale sulla situazione in Afghanistan: l'incontro virtuale dei ministri degli Esteri del G7 ha riguardato il sostegno reciproco per le evacuazioni in corso”, ha spiegato Maas, secondo cui i capi delle diplomazie dei sette Paesi continueranno a coordinare le loro mosse. (Geb)