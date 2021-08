Migranti: polizia spagnola arresta sospetto trafficante dopo morte 14 persone in naufragio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia spagnola ha arrestato un sospetto trafficante di migranti originario del Marocco per la morte di 14 persone a bordo di un barcone a seguito della mancanza di cibo e acqua delle Isole Canarie a inizio agosto. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, si pensa che il 43enne sospettato sia il comproprietario di una barca che dopo tre giorni ha finito il carburante, il cibo e l'acqua. Dieci migranti dell'Africa subsahariana sono morte bevendo acqua di mare. I loro corpi sono stati gettati in mare. Altri quattro sono annegati durante un salvataggio in mare mosso dopo 10 giorni. Una nave da carico, l'Ever Grace, ha in seguito raccolto i 33 sopravvissuti. All'inizio di questa settimana 47 migranti sono morti in circostanze simili quando la loro barca diretta verso le Isole Canarie è andata alla deriva fuori rotta per 1.200 km con sette sopravvissuti che sono naufragati in Mauritania.(Res)