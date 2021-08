Afghanistan: Conte, vergognoso strumentalizzare dichiarazioni per fini politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte al disastro umanitario che è in corso in Afghanistan, dove sono in pericolo i più elementari diritti fondamentali, è vergognoso che in Italia ci sia chi gioca a strumentalizzare fatti e dichiarazioni per biechi fini di polemica politica". Lo scrive in un messaggio su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "La polemica - sottolinea - proviene dagli esponenti di quella stessa forza politica che ha inneggiato al 'rinascimento arabo' e che ha sostenuto fideisticamente che il percorso che si stava compiendo in Afghanistan fosse risolutivo e privo di errori". In realtà, "adesso è prioritario che l'Europa e l’intera comunità internazionale si facciano promotrici di corridoi umanitari per salvaguardare la vita di chi in questo momento è in pericolo e sta scappando dall'Afghanistan", conclude.(Rin)