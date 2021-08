Paraguay: camionisti sospendono sciopero dopo venti giorni, raggiunto accordo su aumento tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei camionisti del Paraguay ha sospeso lo sciopero a oltranza iniziato oltre venti giorni fa dopo aver raggiunto un accordo sull'aumento delle tariffe del carico e trasporto merci con le imprese del settore grazie alla mediazione del governo. Ad annunciarlo è stato il viceministro delle Imposte, Oscar Orué, che ha condotto la mediazione tra le parti culminata oggi nella firma di un accordo sul prezzo del carico e trasporto. "Il governo nazionale con l'intervento di diverse istituzioni è riuscito a risolvere il conflitto salariale dei camionisti grazie alla firma di un memorandum d'intesa sul prezzo del carico e trasporto merci", ha affermato Orué. Il negoziato, ha sottolineato il funzionario del governo, si è risolto nel corso dell'ultima riunione tra le parti convocata dal Comitato tecnico sul trasporto merci creato appositamente dall'esecutivo. L'accordo prevede un aumento fisso del 30 per cento delle tariffe in grado di compensare gli incrementi nei costi affrontati dai camionisti per l'aumento del prezzo del combustibile. (segue) (Abu)